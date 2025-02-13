День памяти поэта Александра Пушкина прошел в Павлово-Посадском техникуме

Этот день, отмечаемый каждый год, является важной датой в истории русской литературы, поскольку именно 10 февраля 1837 года А. С. Пушкин скончался от ран, полученных на дуэли с Ж. Дантесом.

Кинопоказ не только стал данью памяти выдающемуся писателю, но и способом познакомить студентов с жизнью, творчеством и трагической судьбой Пушкина. Фильм помог студентам глубже понять противоречивую личность поэта, его страсти и любовные переживания, а также детали дуэли, которая стала знаковым моментом в его жизни и в русской истории.

Кинопоказ способствовал не только культурному просвещению студентов, но и вызвал интерес к более глубокому изучению творчества Пушкина, его влиянию на русскую литературу и искусство в целом.

Студенты активно участвовали в обсуждении тем, поднятых в фильме, и многие поделились своими впечатлениями о гениальности поэта и его вкладе в мировую культуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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