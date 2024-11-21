День матери отметят в Центральном парке Реутова

Последнее воскресенье ноября — День матери. Этот теплый и уютный праздник отметят в Центральном парке городского округа Реутов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие под названием «Для милых мам» начнется в 11:00 с уютного маркета, на котором будут представлены сувениры, подарки и другие вещицы, сделанные с любовью. Также в 11:00 пройдет лекторий с профессиональным психологом Еленой Семенковой под названием «Вызовы и возможности современного материнства».

В 12:00 начнется открытая тренировка по зумбе «Мама танцует». Те, кому по душе творить что-то своими руками смогут попробовать свои силы в на мастер-классах. Занятия «Подарок для мамы» и «Открытка для любимой мамы» стартуют в 12:00.

В 13:00 со сцены прозвучат музыкальные поздравления от Глеба Иванова. Также в 13:00 начнется мастер-класс по арт-терапии «Мама — энергия семьи» от практикующего психолога и арт-терапевта Елены Чепик.

с 13:30 до 14:00 пройдет музыкальное выступление коллектива мам «РеМикс», а в 14:00 — мастер-класс по удаленной работе для девушек и мам.

Обращаем внимание, что на лекторий с психологом, арт-терапию и мастер-класс по удаленной работе необходима запись в мессенджерах по номеру: 89032617538.

Все мероприятия рассчитаны на взрослых и детей любого возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.