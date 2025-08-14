День флага и Яблочный Спас: какие праздники отметят в Ленинском округе в ближайшую неделю

Свыше 50 мероприятий культуры и спорта запланировано провести в Ленинском округе до конца следующей недели в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Они пройдут в парках, на придомовых территориях и других открытых площадках, большинство будет посвящено Дню российского флага и православному празднику Яблочный Спас. Об этом сообщили в пресс-службе главы Станислава Каторова.

«Праздничные программы, посвященные Дню флага, пройдут 22 августа в 15:00 в Центральном, Расторгуевском парках и лесопарке «Высота». Кульминацией праздника станет концерт «Флаг державы – символ славы!». Он начнется в 18:00 в центре города – на площади у «Искры». В поселках Володарского, Молоково, Мисайлово на этот день запланированы акции по раздаче ленточек в цветах российского триколора. В микрорайоне Купелинка, поселке Совхоза им. Ленина и в Мамоново тематические мероприятия пройдут накануне, 21 августа, а в Боброво – 23 августа», - приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимира Каширина.

Уже в ближайшие выходные в Ленинском округе начнут отмечать Яблочный Спас. Мероприятия, приуроченные к православному празднику, пройду с 16 по 19 августа для детей, людей «серебряного» возраста и других жителей округа. Главной площадкой станет театрализованное массовое гуляние «Хваленое яблочко», его проведут во вторник в Центральном парке Видного в 18:00.

Кроме того, в ближайшую субботу, 16 августа в 18:00 здесь начнется долгожданная областная акция «Ночь в парке», которую в июле перенесли на более поздний из-за непогоды. В тот же день на новой гоночной трассе в Молоково состоится VI этап открытого Чемпионата Ленинского округа «Гонки на выживание». А в воскресенье в 16:00 в сквере между первой и второй очередями застройки в жилом комплексе «Зеленые аллеи» начнется турнир по волейболу для всех желающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.