День для партнеров, гостей и СМИ пройдет на финале конкурса «Это у нас семейное»

На финале народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет день для партнеров, гостей и СМИ. Он состоится 7 июля.

В день оценки, взаимопонимания и созидания финалистов ждут увлекательные конкурсные задания. Участники должны не только показать свои умения, но и продемонстрировать слаженную работу с родственниками.

В активностях 7 июля могут поучаствовать и журналисты вместе со своими семьями. Для них состоятся мастер-классы, уличные забавы, концерты и другие развлечения.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля. В нем примут участие 300 семейных команд — более 2 тыс. человек от 5 до 91 года из 83 регионов страны. Они стали лучшими по итогам окружных полуфиналов. В программу финала входят не только задания, но и интересные встречи с известными личностями, лекции, эстафеты и многое другое.

30 семей-победителей, которые получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, объявят 8 июля. Все 300 команд-финалистов получат в подарок семейные путешествия.

Интересно, что среди финалистов есть профессиональные династии — педагоги, военные, атомщики, врачи, строители. Есть также многодетные семьи, а в некоторых командах представители старшего поколения состоят в браке 50, 60 и даже 70 лет.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым народным и массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Заявки на участие в нем подали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов страны. В окружных полуфиналах принимали участие 1577 семей из 86 регионов.

День для партнеров, гостей и СМИ в рамках финала конкурса «Это у нас семейное» состоится 7 июля с 11:00 до 18:00. Место проведения: Подмосковье, город Солнечногорск, ул. Прибрежная, с2кА, Мастерская управления «Сенеж».