День деревни Евсеево отметили в Павловском Посаде

«Это праздник малой Родины, праздник родного, милого уголка. А для жителей — прекрасный повод встретиться с родными, близкими и друзьями», — обратилась заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Нина Владимировна Пастушенко.

Дети активно участвовали в развлекательной программе. Они отлично повеселились на вечеринке с мыльными пузырями и приняли участие в мастер-классе, где изготовили забавных лягушат.

Концертная программа порадовала зрителей. Узнаваемые хиты подпевали все гости.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.