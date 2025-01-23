Деми Мур номинировали на премию «Оскар»

62-летнюю актрису Деми Мур впервые за всю ее карьеру в кинематографе номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Субстанция», сообщает РИА Новости .

Мур поборется за статуэтку в категории «Лучшая женская роль первого плана». Помимо нее, номинацию в этой же категории получили Синтия Эриво за роль в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада», Майки Мэдисон за фильм «Анора» и т. д.

За роль в фильме «Субстанция» Мур ранее уже получила «Золотой глобус». Это первая номинация на «Оскар» для актрисы, которая снимается в Голливуде уже 46 лет.

Победителей премии объявят в Лос-Анджелесе 2 марта.

Ранее на «Оскар» был номинирован российский актер Юра Борисов, снявшийся в фильме «Анора». Он будет бороться в категории «Лучшая роль второго плана».