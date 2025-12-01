Делегация Татарстана изучила опыт цифровой трансформации учреждений культуры Подмосковья

Делегация из Татарстана 28 ноября посетила учреждения культуры Московской области, чтобы ознакомиться с проектами цифровой трансформации и обменяться опытом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В состав делегации Республики Татарстан вошли более 120 представителей сферы культуры, включая руководителей профильных органов, директоров учреждений и сотрудников ГБУ «Таткультресурсцентр». Гости посетили центр культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи, дворец культуры «Созвездие» в Дмитровском округе, культурно-досуговый центр «Дубровицы» в Подольске и Московскую губернскую универсальную библиотеку в Королеве.

В ходе визита обсуждались проекты трансформации домов культуры, цифровизация бизнес-процессов, внедрение искусственного интеллекта, рейтингование учреждений и создание единого брендбука. В центре «Марфино» делегация ознакомилась с опытом SMM-деятельности и работы с дизайн-кодом пространств.

В ДК «Созвездие» первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков рассказал о цифровых проектах и оптимизации процессов. Руководитель губернской библиотеки Елена Замышляйченко представила цифровой сервис «Библиотеки Подмосковья» и новые услуги для читателей.

В завершение визита делегация посетила культурно-просветительский центр «Дубровицы» в Подольске, где руководитель центра Евгений Петраков рассказал о повышении эффективности работы учреждения и провел экскурсию. Для гостей был организован концерт органной музыки.

