Делегация работников культуры Балашихи посетила Государственный Кремлевский дворец

По приглашению Посольства Узбекистана в России делегация работников культуры Городского округа Балашиха посетила Государственный Кремлевский дворец, где прошло торжественное, яркое, глубоко эмоциональное Открытие Дней культуры Узбекистана в России» под тематическим названием «Вечер звёзд Узбекистана», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поистине это был вечер «ЗВЕЗД»! Весь концерт на сцене — Государственный симфонический оркестр Узбекистана с его великолепным, тонко чувствующим музыку дирижером, народным артистом Узбекистана Камолиддином Уринбаевым. Вместе с оркестром постоянно звучал прекрасный хоровой коллектив, который деликатно оттенял голоса солистов концерта.

Репертуар концерта составлен для публики всех вкусов: и классика, и народная музыка, и эстрада, и изысканная хореография в исполнении Государственного ансамбля танца «Бахор». Но основу составила народная музыка Узбекистана в классной аранжировке симфонического оркестра и сопровождении национальных инструментов узбекского народа.

Публику приветствовали министр культуры России О. Б. Любимова и народный артист Узбекистана, министр культуры Озодбек Назарбеков, который в настоящее время является действующим солистом, и для публики стал истинным украшением концерта.

Накануне Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Дружбы народных артистов Узбекистана Фарруха Закирова и Севару Назархонову. В свою очередь Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил орденом «Дустлик» народных артистов Российской Федерации Сергея Безрукова и Андриса Лиепу.

Данную информацию полный зрительный зал Кремлевского дворца встретил оглушительными аплодисментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.