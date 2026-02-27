Делегация ЯНАО изучила культурные практики Подмосковья

Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором Дмитрием Артюховым 25–26 февраля посетила Подмосковье для изучения лучших управленческих практик в сфере культуры. Руководители профильных ведомств региона представили цифровые решения и проекты модернизации учреждений культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В первый день визита в Центре управления регионом представители областных ведомств выступили с докладами. Первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков рассказал о трансформации домов культуры, внедрении искусственного интеллекта и цифровизации рабочих процессов.

Делегация также посетила Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов встретил гостей. Сотрудники музея представили опыт реализации межмузейных проектов и организации выставочной деятельности.

Во второй день программы участники посетили Мытищинский дворец культуры «Яуза», который в 2025 году стал участником проекта «50 Умных ДК», а в 2026 году присоединился к инициативе «Умный ДК 2.0». На его примере показали, как меняется работа учреждений культуры и выстраивается продвижение в социальных сетях.

Также делегация осмотрела Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», открывшийся после реконструкции. Дмитрий Артюхов высоко оценил проведенные работы и пригласил коллектив театра на гастроли в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.