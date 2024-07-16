Делегация из Серпухова посетила Республику Беларусь

Команда Серпухова приняла участие в торжественных мероприятиях в честь 90-летия со дня основания Минского района Республики Беларусь, передает пресс-служба администрации городского округа.

Праздник проходил в Заславле, с которым в 2000 году Серпухов подписал договор о сотрудничестве. За 24 года побратимские отношения стали крепче. Происходит развитие зарубежных связей, что позволяет укреплять сферы экономики, культуры и туризма. Осуществляется совместная работа на благо городов, их процветание.

Творческие коллективы Минского района не раз принимали участие в Международном конкурсе классического и народного искусства «Солнечный павлин», который ежегодно проводится в Серпухове. Празднование юбилея стало ярким событием для жителей и гостей Заславля.

В торжественном шествии приняли участие трудовые коллективы Минского района, который считается одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Республике. В районе 12 сельскохозяйственных организаций и 92 фермерских хозяйства.

Активно развиваются и отрасли строительства, образования, туризма, спорта, культуры.

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