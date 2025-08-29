Делегация из Подмосковья посетила с рабочим визитом Пекин

С 19 по 23 августа состоялся рабочий визит делегации министерства культуры и туризма Московской области в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В ходе визита делегация Московской области осмотрела ключевые объекты культурной и туристической инфраструктуры столицы Китайской Народной Республики: Национальный центр исполнительских искусств, Городскую библиотеку и культурный центр «Лес знаний», Центр современного искусства UCCA и другие площадки.

Также состоялась рабочая встреча с представителями управления по делам культуры и туризма Пекина, на которой стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Со стороны Китайской Народной Республики во встрече приняли участие секретарь партийной группы, начальник управления культуры и туризма Пекина Го Хуайган, начальник канцелярии Ли Гунань, начальник отдела искусства Лю Юанься, начальник отдела международных обменов и сотрудничества Ван Жуй, заместитель начальника отдела международных обменов и сотрудничества Цяо Цзин, секретарь партийного комитета Столичной библиотеки Сюй Бо, начальник центра по связям с общественностью Кан Пэнъяо и другие официальные лица. Участники встречи от Министерства культуры и туризма Московской области — министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, заместители министра Ольга Саркисова и Олег Дядьков, начальник управления продвижения культуры и туризма, организации досуга в парках и документооборота Алена Лисовская и начальник управления профессионального искусства и художественного образования Наталья Рыбина, директор АНО «Центр развития туризма Московской области» Мария Баюх.

В ходе заседания обсуждали вопросы профессиональной художественной и фестивальной повестки, развития туристических направлений, информационного продвижения культурных мероприятий, создания и поддержки культурных центров, работу библиотек. В частности, были затронуты вопросы о работе китайских театров, проведении общенациональных и местных фестивалей различного направления, российско-китайского обмена в области культуры и искусства, государственной поддержки культурных центров, привлечения молодежи к участию в культурных мероприятиях, развития библиотечного дела и популяризации чтения книг и многое другое.

Также были достигнуты договоренности о перспективах дальнейшего сотрудничества между Министерством культуры и туризма Подмосковья и управления по делам культуры и туризма Пекина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.