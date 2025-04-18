Делегация из Якутии посетила подмосковную губернскую библиотеку

17 апреля в Московской областной губернской библиотеке побывала официальная делегация из Якутии, в составе которой были руководители учреждений культуры и представители муниципальных органов власти: директора библиотек, центров культурного развития и народного творчества, начальники управлений культуры разных районов республики Саха. Гости ознакомились с передовыми практиками Московской областной губернской библиотеки и других библиотек региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

18 руководителей и специалистов муниципальных органов культуры из Якутии приехали в Москву на курсы повышения квалификации по теме «Тренды культуры для нового поколения».

В рамках мастерской управленческих практик директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко рассказала коллегам о том, как за 10 лет модернизации переосмыслили работу и пространство Губернской библиотеки, открыли кафе — так библиотека стала востребованным и популярным местом в Королеве. Как методический центр, Губернская библиотека внедряет наиболее эффективные нововведения в подмосковные библиотеки, уделяя особое внимание цифровизации процессов, а также популяризацию применения муниципальных и региональных культурных кодов.

Гости осмотрели помещения Губернской библиотеки, также их интересовали юридические, финансовые, организационные вопросы.

На мероприятии разобрали кейсы по модернизации проектной деятельности муниципальных учреждений культуры и рассказали о наиболее ярких и успешных проектах библиотек Подмосковья.

В план встречи включили скетч-сессию, посвященную работе с культурным наследием территории, а также проектные лаборатории и сетевые проекты на основе Культурных кодов для нового поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.