Делегация городского округа Клин побывала в Витебске (Республика Беларусь). Мероприятие было организовано при содействии Международной ассоциации «Породненные города», передает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках визита прошла официальная встреча Главы городского округа Клин с Главой Витебска Геннадием Геннадиевичем Сабыничем.

Речь шла о сотрудничестве в сфере культурного наследия, сохранения исторических ценностей, а также развитии совместных проектов событийного туризма.

Клин в эти дни также принял участие в международном конкурсе творческих коллективов «Радуга над Витебском». Честь Города, Который Звучит, достойно представил образцовый хореографический коллектив «Акулина» Клинской детской школы искусств им. П. И. Чайковского под руководством Ольги Яковлевой.

Клинская делегация также приняла участие в мероприятии XXXIII международного фестиваля искусств «Славянский базар».

Фестиваль в этом году без преувеличения побил все мыслимые и немыслимые рекорды: 42 страны-участницы, 6 тысяч зрителей, 500 журналистов из разных стран.

«„Славянский базар“ в Витебске — это действительно невероятный праздник музыки и культуры, международный фестиваль искусств, на котором в этом году выступили сильнейшие вокалисты из 42 стран мира. И каждая из стран пела песни на русском языке под овации шеститысячного зала. Вот, где созидающая сила искусства. Вот, где единство на основе нашей общей культуры, истории, нашего общего взгляда на будущее», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.