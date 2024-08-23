Делегация детей из Подмосковья принимает участие в детском культурном форуме

22 августа в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах в Москве открылся детский культурный форум, в работе которого приняли участие дети из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Детский культурный форум — это уникальная возможность для талантливых ребят из России и других стран познакомиться с мировыми достижениями в области культуры и искусства. Форум объединяет юных участников, стремящихся расти и развиваться в различных творческих сферах.

С 22 по 24 августа делегатам форума будут предложены шесть творческих направлений, которые объединят более 60 мероприятий: мастер-классы, дискуссии, артшколы, творческие встречи, интерактивные уроки. Также участников ждет насыщенная экскурсионная программа. Кураторами направлений форума выступают известные деятели отечественной культуры.

В составе делегации Московской области учащиеся из 12 образовательных организаций, руководитель, директор детской художественной школы им. Лаврентьевой округа Электросталь Ерошенко Дмитрий, сопровождающий — преподаватель детской художественной школы им. Лаврентьевой округа Электросталь Заводина Ирина.

Участники делегации Подмосковья примут участие в форуме по шести творческим направлениям.

В направлении «Театр и цирк» участвуют учащаяся детской школы искусств № 7 г. о. Балашиха Рябова Надежда и учащийся детской школы искусств № 7 г. о. Балашиха Кол Даниил.

Направление «Кино и анимация» представляет учащаяся Лицея № 8» округа Электросталь Кутьина Мария.

В направлении «Музыка» принимают участие учащийся детской школы искусств им. Я. Флиера, Орехово-Зуевский округ, Кирницкий Артем, учащийся детской хоровой школы «Подлипки» им. Б. А. Толочкова», округ Королев, Климов Дмитрий, учащийся Электроуглинской детской музыкальной школы, Богородский округ, Баланов Владислав.

В направлении «Хореография» Подмосковье представляют учащийся Центральной детской школы искусств г. о. Химки Карпов Артём и учащаяся Центральной детской школы искусств г. о. Химки Манина Мила.

Направление «Изобразительное искусство» представлено учащейся Детской художественной школы имени Н. Н. Лаврентьевой г. о. Электросталь Пудовкиной Вероникой, учащейся Детской художественной школы имени Н. Н. Лаврентьевой г. о. Электросталь Татариновой Авелиной, учащейся Детской художественной школы имени Н. Н. Лаврентьевой» г. о. Электросталь Чумановой Алисой.

В направлении «Литература и журналистика» участвует учащаяся Лицея № 8» г. о. Электросталь Горбачева Юлия.

В программе III Международного детского культурного форума специальные форматы: хакатон «Цифровизация в культуре», международная сессия «Культурная дипломатия», квиз «Знание. Культура. Семья», приуроченный к Году семьи в России, проект «Культурный поединок», «Азбука культуры» и другие.

Организатор форума — Министерство культуры Российской Федерации.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.