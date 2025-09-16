«Делать мир лучше»: директор музея «Царское село» рассказала о работе

Директор Государственного музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова заявила, что команда до сих пор восстанавливает уникальный памятник Великой Отечественной войны, но сделано уже очень многое. Одна из самых важных частей работы — это труд дружного коллектива сотрудников, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Счастье в том, чтобы заниматься тем, что нравится. По-человечески это очень увлекательно. Тем более когда делаешь мир вокруг лучше. Музейная жизнь и реставрация — как раз об этом», — сказала Таратынова.

По ее словам, знания работающих всю жизнь в музее сотрудников бесценны, но музей занимается и формированием команды молодых. Директор сама встречается с претендентами на работу в «Царском селе» и требовательно относится к их компетенциям.

В 2025 году в «Царском селе» открыли Императорскую ферму — исторический комплекс рядом с Ратной палатой. В этом общественном пространстве можно реализовывать разные проекты, уже работает Детский центр, есть помещение для гостиницы, в планах — небольшой апарт-отель.