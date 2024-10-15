Д’Артаньян и Эдвард Каллен: какие литературные герои оплатят счет в ресторане

Жительницы Петербурга обсудили, какие литературные персонажи разделили бы счет в ресторане пополам с партнершей, а кто, наоборот, взял бы на себя все расходы, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Согласно мнению опрошенных женщин, Родион Раскольников из «Преступления и наказания», Шерлок Холмс, Григорий Печорин из «Героя нашего времени», Евгений Базаров из «Отцов и детей», а также Юлий Карандышев из «Бесприданницы» непременно выбрали бы разделить счет поровну.

Д’Артаньян из серии романов о мушкетерах, Эдвард Каллен из серии романов «Сумерки», мистер Дарси из «Гордости и предубеждения», Ретт Батлер из «Унесенных ветром» и Эдмон Дантес из «Графа Монте-Кристо», напротив, полностью оплатили бы счет, убеждены жительницы Северной Столицы.

Респондентки указали, что все затраты на совместное посещение ресторана полностью легли бы на плечи партнерши, если бы она пошла туда с Ильей Обломовым, Роном Уизли из серии романов о Гарри Поттере, Акакием Акакиевичем из «Шинели», Степаном Плюшкиным из «Мертвых душ» или Иваном Бездомным из «Мастера и Маргариты».

Среди основных факторов, по которым мужчины хотят поделить счет пополам, петербургские женщины выделили экономию и жадность (69%), финансовые трудности (29%) и отсутствие желания продолжать отношения (26%).