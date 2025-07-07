Дана Борисова рассказала о борьбе с биполярным расстройством

Дана Борисова рассказала, что у нее диагностировано биполярное расстройство, и отметила, что ее дочь Полина Аксенова также столкнулась с этим заболеванием. По словам телеведущей, недуг передался дочери по наследству, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Да, у меня тоже биполярка, это, я вам хочу сказать, то еще испытание, потому что ты переживаешь такие муки и такие круги ада, что врагу не пожелаешь. К сожалению, Поля унаследовала эту проблему, но мы боремся с этим», — пояснила Борисова.

Она добавила, что Полина активно занимается своим здоровьем и проявляет завидный оптимизм в борьбе с болезнью. Борисова также призналась, что продолжает принимать медикаменты, которые помогают ей контролировать состояние.

«Без них у меня проявления болезни обостряются. Меня начинает «штырить» — могу бросаться на людей, когда не приняла препарат», — рассказала телеведущая.

Борисова подчеркнула, что прием лекарств позволяет ей стабилизировать самочувствие и справляться с симптомами расстройства.