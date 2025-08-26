Дана Борисова ответила хейтерам, почему позволила дочери лечь под нож хирурга

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой Полина осуществила свою главную мечту — провела ряд пластических операций, включающих увеличение груди и ягодиц, а также липосакцию. Общественная Служба Новостей обратилась к Дане Борисовой, чтобы узнать о состоянии здоровья девушки и выяснить, что побудило знаменитую мать разрешить дочери прибегнуть к услугам пластических хирургов в столь юном возрасте.

Как рассказала телеведущая, после успешной ринопластики Полина захотела продолжить преображение внешности.

«Мы с Полей договорились, что она сможет увеличить грудь только тогда, когда достигнет совершеннолетия. Когда мы поделились информацией о том, что Поля хочет себе грудь, то люди в комментариях в соцсетях прям взъелись, мол, зачем это нужно, и все в таком духе. Хочется раз и навсегда всех успокоить: каждый волен сам решать, что ему делать со своим телом, если человек хочет видеть в зеркале красивое лицо, а не заплывшее жиром, то это его право пойти откачать жир, отрезать лишний нос и придать объем в тех местах, где ему нужно. Я сама недавно сделала несколько пластических операций и поддерживаю любое стремление к улучшению», — отметила Дана Борисова.

Она обратилась к хейтерам с просьбой сосредоточиться на собственной жизни, оставив их семью в покое. Телеведущая также добавила, что они с дочерью не остановятся на достигнутом и будут продолжать улучшать себя, пока живы.

На текущий момент Дана Борисова еще не определилась с тем, какую процедуру они с дочерью решат провести в будущем.