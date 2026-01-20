Дана Борисова обиделась на дочку и напомнила, кто оплатил ее грудь и нос

Конфликт в семье телеведущей Даны Борисовой и ее дочери Полины вышел на новый виток. Звезда экрана заявила о готовности полностью прекратить общение с 18-летней наследницей, если ее советы продолжат восприниматься как оскорбления, сообщает Общественная служба новостей .

Борисова полагает, что ее критика в адрес дочери всегда имеет под собой конструктивную основу. Телеведущая настаивает: все, что она говорит Полине относительно ее «лишнего веса» и внешнего вида, продиктовано исключительно заботой и желанием помочь родственнице стать лучше.

Дана Борисова также подчеркнула, что нынешний облик Полины — это результат ее материнских усилий и финансовых вложений. Теледива открыто заявила, что именно благодаря ей у дочери теперь «красивый нос и грудь».

«Она почему-то думает, что я постоянно ищу повод, чтобы ее оскорбить или задеть. Но дело в том, что я критикую ее за дело. Когда она набирает лишний вес, то будет странно, если я начну ее хвалить за это», — сказала звезда.

По словам телеведущей, ее крайне задевают посты Полины в социальных сетях, где девушка выставляет мать в негативном свете. Борисова признала, что бывает резкой, но отрицает наличие злого умысла. Она уверена, что в своей юности была лишена подобной «поддержки», которую сейчас пытается дать дочери.

«Те хорошие поступки, которые я делаю, быстро забываются, а когда я что-то критикую, то мама сразу плохая», — резюмировала Борисова.

Звезда также добавила, что сама давно привыкла к нападкам хейтеров из-за собственной внешности и научилась их игнорировать, однако поведение родной дочери ранит ее значительно сильнее.

«Если моя забота воспринимается в качестве оскорбления, то я буду вообще молчать и слова не скажу Поле», — подытожила Дана Борисова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.