Дача Кочубея в Санкт-Петербурге возобновит работу после реставрации 19 мая
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Сотрудники «Кочубей-центра» в городе Пушкин (Пушкинский район в составе Санкт-Петербурга) организуют концерт по случаю открытия террасы и сада дачи Василия Кочубея после реставрации. Мероприятие пройдет 19 мая в 19:00, сообщает газета «Петербургский дневник».
Организаторы подготовят для посетителей музыкальную программу, в которую войдут произведения Сен-Санса и Моцарта. Их исполнят петербургские музыканты Александр и Вероника Пироженко, а также их сын Михаил.
«Кочубей-центр» признан памятником архитектуры федерального значения. Здание было возведено в начале XX века по проекту Александра Таманова и Николая Лансере.
Ремонт фасада особняка длился на протяжении 2 лет. В настоящее время специалисты продолжают восстанавливать интерьеры.