Дача Кочубея в Санкт-Петербурге возобновит работу после реставрации 19 мая

сегодня в 13:13

В Петербурге состоится концерт в честь открытия отреставрированной дачи Кочубея

Сотрудники «Кочубей-центра» в городе Пушкин (Пушкинский район в составе Санкт-Петербурга) организуют концерт по случаю открытия террасы и сада дачи Василия Кочубея после реставрации. Мероприятие пройдет 19 мая в 19:00, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Организаторы подготовят для посетителей музыкальную программу, в которую войдут произведения Сен-Санса и Моцарта. Их исполнят петербургские музыканты Александр и Вероника Пироженко, а также их сын Михаил.

«Кочубей-центр» признан памятником архитектуры федерального значения. Здание было возведено в начале XX века по проекту Александра Таманова и Николая Лансере.

Ремонт фасада особняка длился на протяжении 2 лет. В настоящее время специалисты продолжают восстанавливать интерьеры.