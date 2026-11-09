Чтецы из Рузского округа завоевали награды Всероссийского конкурса
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Участники театральной студии «Волшебство» Дома культуры поселка Дорохово 7 ноября стали лауреатами и дипломантами II Всероссийского конкурса чтецов «Я верю в нашу общую звезду» имени Владимира Высоцкого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Организатором конкурса выступило ОКЦ ЗАО «Объединение культурных центров г. Москвы». Студией «Волшебство» в поселке Дорохово Рузского муниципального округа руководит Людмила Александровна Колыбелкина.
Александр Гудымович и Мария Глазунова стали лауреатами первой степени, Амина Акашева и Варвара Андрейчук — второй, Зоя Белова — третьей. Ольга Белова и Никита Ходыч получили дипломы первой и второй степеней соответственно.
«Поздравляю всех участников с заслуженными наградами! Желаю не останавливаться на достигнутом, покорять новые творческие вершины», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин назвал достижения чтецов гордостью округа.
«Со своей стороны буду и дальше поддерживать инициативы, направленные на развитие творческих способностей детей и молодежи», — прокомментировал Сорокин.
Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.
«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.