Число участников ярмарки «Арт Россия» в Москве выросло в 2 раза

В столице с 3 по 6 апреля проводится ярмарка современного искусства «Арт Россия», организаторы сообщили, что в 2025 году от участников поступило более 5 тыс. заявок, что вдвое больше, чем в 2024 году. Организатором выступила корпорация «Синергия».

Крупнейшая в стране выставка современного искусства открылась 3 апреля в Москве в Гостином дворе. Площадка объединила около 200 различных галерей и множество деятелей искусства.

«Ярмарка проходит уже 6-й раз, прошлый год был юбилейным. В этом году мы получили более 5 тыс. заявок, что в два раза больше, чем в предыдущем, соответственно стенды расширены и у нас больше участников. Параллельно с этим представлены некоторые новые проекты, маркетплейс „Арт Россия“, на котором художники смогут вне самой ярмарки продавать свои работы. Также „Арт Россия классика“, которая будут представлена этой осенью», — рассказала экскурсовод ярмарки Вероника.

Она уточнила, что проект «Арт Россия классика» ставит своей целью показать академическое искусство страны. Кроме того, в Гостином дворе проходят выступления известных спикеров от сферы искусства и мастер-классы для всех желающих.

В этом году на площадке представлена «Персидская секция», собравшая работы около десятка художников из Ирана. Гости мероприятия, помимо произведений изобразительного искусства, смогут посмотреть инсталляции, предметы гардероба, скульптуры и игрушки.

Подробнее ознакомиться с программой события можно на сайте ярмарки.