Число читателей библиотек Ленинского округа выросло на 23,5% в 2024 году

В Ленинском городском округе за 10 месяцев с начала 2024 года количество читателей библиотек выросло на 23,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оно составило 35 тысяч человек. Также на 16% увеличилось и число посещений учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Ленинский городской округ — единственный муниципалитет в Московской области, где открываются новые библиотеки. Обычно это происходит в микрорайонах-новостройках, где спрос на социальные объекты особенно велик. Зачастую в новых жилых комплексах библиотека является единственным учреждением культуры и настоящим центром притяжения населения», — приводятся в сообщении слова директора Центральной сети библиотек Ленинского округа Татьяны Лукашовой.

Она отметила, что за прошедшие 4 года в муниципалитете появились 4 новых библиотеки. Они открылись в микрорайонах «Пригород Лесное», «Ново-Молоково», «Зеленые аллеи» и в 6-м микрорайоне города Видное. Всего библиотечная система Ленинского округа насчитывает 15 библиотек и 3 пункта выдачи книг.

«В последнее время библиотеки развиваются как культурно-досуговые центры, которые кроме выдачи книг организуют на своей площади различные мероприятия и кружки по интересам. Среди детей и молодежи большим спросом пользуются интерактивные викторины, квизы и квесты. Жители старшего поколения посещают занятия областного проекта «Активное долголетие», которые также проводятся на базе библиотек», — рассказала Татьяна Лукашова.

Она добавила, что в библиотеках Ленинского округа работают более 120 кружков, объединений и студий. Кроме того, в 2024 году на базе учреждений провели свыше 4 тысяч мероприятий — литературных фестивалей, поэтических конкурсов, выставок, мастер-классов и других.

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