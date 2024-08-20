Число бюджетных мест в школе искусств в Клину будет увеличено

Клинская детская школа искусств имени П. И. Чайковского готовится к 1 сентября и предлагает возможность обучения по предпрофессиональным и общеразвивающим программам. В этом году бюджетных мест будет на 65 больше. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для того, чтобы определиться на какое отделение поступать и ближе познакомиться со школой, мы приглашаем детей и родителей прийти к нам 20 августа в 18:00 часов и 24 августа в 12:00 часов. Мы проведем экскурсию по школе в виде квест-игры с героями из сказок. Дети и родители пройдут по всем кабинетам, познакомятся со всеми отделениями и определятся — куда они хотят поступить», — рассказала заместитель директора Клинской детской школы искусств Юлия Савинова.

Также с 20 августа открывается прием на места внебюджетного отделения. В школе ждут детей от 3,5 лет и взрослых без ограничения возраста. В школе — большой спектр услуг. Можно записаться на кружевоплетение, на гончарный факультет. Для подростков от 12 лет и тех, кто увлекается аниме и манга, есть курс «художник иллюстратор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.