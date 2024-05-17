Четыре семейных ансамбля из Люберец стали лауреатами музыкального фестиваля

Учащиеся, преподаватели и родители ДШИ им. Л. И. Ковлера поселка Малаховка приняли участие в Межзональном открытом фестивале-конкурсе «Музыкальная семья», который проходил в Пушкинской детской школе искусств (Пушкино). Его посвятили Году семьи, который в 2024 году объявил президент.

«Округ представляли 4 семейных ансамбля. Семейный дуэт Гришиных Романа и Василисы стал Лауреатом I степени в номинации „Семейный детский ансамбль“. Роман учится в 7 классе по классу скрипки у преподавателя Ларисы Хальзовой, занимается фехтованием в спортшколе. Василиса учится на хореографическом отделении в 5 классе, занимается фортепиано в ДШИ „Гармония“ п. Красково по фортепиано у преподавателя Наталии Громовой», — отметил Волков.

Он добавил, что семейный дуэт аккордеонистов Демидовых Елены и мамы Анны Олеговны стал Лауреатом II степени в номинации «Семейный смешанный ансамбль». Лена обучается в 3 классе на аккордеоне. Ее мама Анна Олеговна занималась музыкой в детстве. И мама, и дочь с увлечением и усердием разучивали пьесу «Печальная канарейка» итальянского композитора Фьорино, придумали костюмы для выступления. Помогала им в этом преподаватель высшей категории по классу аккордеона Ирина Вострикова.

«Творческая музыкальная династия, семейное трио, в составе Аннеты Глуховской (бабушка, фортепиано), Ларисы Хальзовой (дочь, скрипка) и Николая Хальзова (внук, ксилофон) стали Лауреатом II степени в номинации „Семейный смешанный ансамбль“. Аннета Карловна и Лариса Андреевна — выпускницы и преподавателями ДШИ им. Л. И. Ковлера. Аннета Карловна работает в школе более 15 лет преподавателем по сольфеджио и постановке голоса. Лариса Андреевна — более 10 лет по классу скрипки. У внука Николая также проявились творческие способности, он с удовольствием играет на ксилофоне», — пояснил Волков.

По его словам, семейный дуэт сестер-скрипачек Эстер и Анны Григорян стал Лауреатом III степени в номинации «Семейный детский ансамбль». Анна обучается в 6 классе, а Эстер — в 1 классе по скрипке у преподавателя первой категории Екатерины Черновой.

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