«Через многое прошли»: актер Юрий Борисов рассказал о фильме «Кончится лето»

Популярный актер Юрий Борисов заявил, что фильм «Кончится лето» — это не совсем якутское кино в устоявшемся понимании, а бытовая история про русских и якутов, сообщает Сноб .

«Мы с Макаром (Хлебниковым — ред.) через очень многое вместе прошли. На съемках мы по необходимости все время были вдвоем — помогали друг другу, ругались, мирились, терпели какие-то неудобства», — поделился актер нюансами взаимоотношений с партнером по площадке.

По его словам, приходилось много о чем договариваться и притираться друг к другу. Но за время съемок Борисов и Хлебников хорошо поладили и в целом «обрели друг друга». В фильме «Кончится лето» они играют братьев.

В октябре картина получила Гран-при фестиваля «Маяк», который прошел в Геленджике. Фильм выйдет в российский прокат 27 февраля 2025 года.