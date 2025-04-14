«Чердак нации»: гендиректор московского киносклада рассказала о его работе

Генеральный директор московского киносклада «Жар-птица» на территории кинозавода «Москино» заявила, что его пополнение его крупнейшей коллекции никогда не останавливается: специалисты работают как с продюсерами, так и с обычными людьми, которые могут отдать туда лишние вещи, полезные для съемок, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нас называют „чердаком нации“, хранителями истории, ведь мы собираем в одном месте все, что больше никому не нужно. Наша цель — чтобы кинематографисты могли найти абсолютно все для своего проекта в одной точке», — рассказала Трубникова.

Так, по ее словам, в коллекции «Жар-птицы» можно найти коронационное платье Петра I и его тронное место, доспехи средневековых рыцарей, мебель и оружие разных эпох.

В «Жар-птице» можно получить профессию: в содружестве с департаментом культуры и департаментом образования и науки столицы уникальный склад принимает на стажировку студентов.