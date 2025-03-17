Человека не заменишь: эксперт оценил аукцион творений ИИ в Великобритании

Руководитель компании — разработчика современных решений Филипп Кутовой заявил, что искусственный интеллект вряд ли в ближайшее время сможет полностью заменить мастерство человека: в творческих сферах идея создания картин и других произведений искусства не набирает популярности, сообщает «Вечерняя Москва».

«Людям нравится ощущение, что ту или иную работу написала живая личность — с эмоциями, чувствами, которые автор испытывал в момент творчества. А машина лишь соединила на полотне картинки из интернета. Работа, созданная ИИ, априори не будет оригинальным произведением», — сказал Кутовой.

Кроме того, архитектор Марина Парфенова отметила, что искусственный интеллект — отличный помощник в работе с документами, но в таких творческих профессиях обычно к постоянному его использованию не прибегают. Проектированием зданий должен, по ее словам, заниматься человек, который способен учесть гораздо больше факторов, чем машина.

Ранее в Великобритании прошел первый аукцион, на котором выставлялись только произведения искусства, созданные ИИ. По словам организаторов, большого наплыва посетителей не было.