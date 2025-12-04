«Человек-бензопила»: в декабре российских любителей кино ждет премьера манги

«Финальную громкую премьеру аниме-года „Человек-бензопила. История Резе“ я ждала давно и пошла на предпоказ, чтобы увидеть все первой, и не только ради экшена. Эта арка всегда казалась особенной из-за любовной линии главного героя и раскрытия его противоречивой личности», — сказала киноэксперт.

По сюжету, главный герой Денджи неожиданно знакомится с Резе, и их сразу же влечет друг к другу. Вопреки его чувствам к Макиме, Денджи постоянно возвращается к Резе. Она кажется честной и открытой, их связь крепнет очень быстро, и впервые в его жизни он ощущает себя нужным и любимым. С самого начала становится ясно, что эта история не закончится хорошо.

Именно здесь повествование приобретает новый смысл. Это уже не просто история любви, а скорее рассказ о свободе и ее противоположности.

В манге герой представлен как обычный парень, в экранизации же создатели раскрыли его глубже. Он впервые узнает чувство любви и готов пожертвовать привычным комфортом ради едва знакомой официантки.

