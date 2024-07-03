«Человек-абьюзер»: появление Семенович с женатым мужчиной вызвало скандал

После этого с журналистами связалась женщина по имени Марина, назвавшаяся женой Дениса. Она заявила, что у них есть девятилетний сын, с которым они вместе проживают в Германии. Мужчина часто ездит в командировки и отправляет семье около 2000 евро.

О романе мужа со знаменитостью Марина узнала еще три месяца назад, когда у Анны Семенович был день рождения. Она узнала супруга на фотографиях.

«Когда все вскрылось, начал мне угрожать: мол, если я расскажу что-то прессе, он не будет давать нам с ребенком денег и отберет у меня сына. Или вообще закроет меня в психушку. Я была морально уничтожена, поскольку вообще не подозревала, что у него уже полтора года есть любовница», — утверждает супруга нового возлюбленного Семенович.

Марина также назвала супруга «человеком-абьюзером» и заявила, что тот часто ее бил. Вместе с тем она призналась, что на развод никто из них не подавал.

Тем не менее Анна Семенович заявляла, что Денис заверил ее, что уже разводится со своей супругой.

Избранник артистки также утверждает, что его супруга — очень эмоциональная женщина. По его словам, во время разговора жена призналась ему, что после новостей о его романе с Семенович вспылила и «наговорила много неправды».

Сейчас Денис планирует и дальше общаться с бывшей женой из-за общего ребенка.