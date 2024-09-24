«Чебурашку» покажут на международном кинофестивале

С 28 сентября по 4 октября в Сочи пройдет первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво». В рамках внеконкурсной программы выделены два направления: «Фестивальные хиты» и «Блокбастеры», каждое из которых включает по 5 фильмов.

Среди самых ожидаемых фильмов программы «Фестивальные хиты» можно отметить ленту индийского режиссера Паял Кападиа под названием «Все, что нам кажется светом» (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург). Эта работа была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля в 2024 году.

В рамках программы также покажут дебютный полнометражный фильм Заррара Кана под названием «В пламени». Среди других картин фестиваля выделяется «Нора» режиссера Тофика Альзаиди, который является одним из наиболее заметных и влиятельных представителей «новой волны» кинематографа в Саудовской Аравии. Казахстанские фильмы «Развод» режиссера Данияра Саламата и «Дастур» от Куаныша Бейсека также найдут свое место на «КиноБраво».

В разделе «Блокбастеры» будет представлен фильм «RRR. Рядом ревет революция» С. С. Раджамули, признанного индийского режиссера.

Вне конкурсной программы в Сочи зрители смогут увидеть ленту «Воздух» от члена жюри Алексея Германа-младшего. Также российским хитом фестиваля станет «Чебурашка» (режиссер — Дмитрий Дьяченко) — лидер отечественного проката.

Зрители в Красной Поляне первыми в России смогут увидеть один из самых успешных гонконгских фильмов этого года «Воины сумерек: осада Коулуна» под режиссурой Чина Поу-Соя. Китайский кинорежиссер Лю Сяоши лично представит свою первую полнометражную работу «Король неба», которая была отмечена главной китайской кинопремией «Золотой петух».

Особое внимание стоит уделить специальным показам кинофестиваля, одним из которых будет премьера американского фильма «Я начинаю видеть свет» от Константина Худякова, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата премий «Ника» и «Золотой орел». На фестивале покажут еще две российские картины: драму «Кукольный дом» Ольги Беляевой и документалку о снежном барсе «Хозяин Алтайских гор» под авторством Вадима Витовцева и Ильи Цыганова.