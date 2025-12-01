Часть Кузбасса может остаться без пельменей

В Прокопьевском округе Кузбасса прогнозируется реальная угроза дефицита пельменей. Причина кроется в том, что поселок Трудармейский станет местом проведения знаменитого «Пельмень-Феста», пишет Сiбдепо .

О грядущем событии сегодня сообщил Константин Харьков, руководитель отдела туризма Культурно-досугового центра округа, во время презентации новогодней программы.

Опираясь на опыт прошлого года, когда посетители подчистую съели все пельмени в округе, можно ожидать, что и в этот раз запасы будут исчерпаны в кратчайшие сроки. Харьков отметил, что даже местные жители, возвращаясь с работы, не находили пельменей в магазинах.

В прошлый раз фестиваль привлек 5 тысяч голодных гостей, соревновавшихся в скоростном поедании пельменей. Предприниматели продали более полтонны непосредственно на самом празднике.

Презентация «Пельмень-Феста» состоялась в открывшемся сегодня новом визит-центре, где гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка. Они также расскажут о самых актуальных событиях декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.