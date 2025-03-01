«Бурановские бабушки» выступят в Подольске

В эти выходные в Подольске Масленицу будут праздновать на 24 площадках. На трех 2 марта выступит коллектив «Бурановские бабушки», сообщает пресс-служба администрации округа.

В субботу и воскресенье праздник будет проходить в домах культуры, парках и скверах. Гостей ждут веселые игры и забавы, театрализованные представления и ароматные блины на свежем воздухе.

В праздничные дни с концертами выступят творческие коллективы Подольска. Популярных «Бурановских бабушек» можно будет увидеть в воскресенье в течение дня на трех локациях. В 12:00 в сквере у ДК «Машиностроитель» в Климовске на Гривно, в 12:50 на Дворцовой площади в Дубровицах и в 13:30 в парке имени Виктора Талалихина.

«Встречаем весну большими гуляньями! Старинная русская Масленица вновь объединит нас теплом и добрыми традициями! Не обойдется без песен и танцев! И, конечно, сожжем чучело, чтобы оставить зиму позади. Приходите за яркими эмоциями, улыбками и отличным настроением!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На масленицу приглашают всех жителей округа (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.