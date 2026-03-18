Бурак Озчивит привез в Россию моноспектакль и признался, что хочет выучить язык

Турецкий актер Бурак Озчивит представил в Москве моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула» и заявил, что надеется выучить русский язык. Об этом он рассказал после премьеры, сообщает kp.ru .

Озчивит будет гастролировать по России с постановкой режиссера Чагры Шенсоя. Спектакль идет на турецком языке с русскими субтитрами и длится 80 минут. Это история автомеханика о мечтах, страстях и поиске смысла жизни. По словам актера, работа над ролью заняла четыре с половиной месяца, а моноспектакль стал самым сложным жанром в его карьере.

«Мы часто приезжаем в Россию, но мне пока не удалось продвинуться в изучении языка. Сложно! Надеюсь, однажды получится выучить русский», — сообщил Озчивит.

Артист отметил, что в Турции также обсуждают участие в кино непрофессионалов. Он считает, что при должной подготовке это не проблема: «Самое главное — не запираться в шаблонах».

Озчивит известен по сериалам «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание. Осман». В Турции актер получает до 500 тыс. лир за серию. Он инвестирует в недвижимость и воспитывает с актрисой Фахрие Эвджен двоих сыновей. По словам артиста, семье он дает свободу выбора профессии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.