Буньковский культурно-спортивный комплекс ждет обновление

Культура

Фото - © БУНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

В Буньковском сельском культурно-спортивном комплексе идут ремонтные работы, сообщили в пресс-службе администрации Богородского округа.

Предусмотрен ремонт кровли, фасада, внутренних помещений в здании и отмостка.

Заместитель главы Богородского округа Сергей  Пастухов лично контролирует ход рабочего процесса. Работы планируется завершить в срок до конца сентября 2025 г.

Проверяющие выразили уверенность,  что после завершения ремонта  комплекс станет ещё более привлекательным для жителей и гостей деревни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.