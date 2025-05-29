Буньковский культурно-спортивный комплекс ждет обновление

Предусмотрен ремонт кровли, фасада, внутренних помещений в здании и отмостка.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов лично контролирует ход рабочего процесса. Работы планируется завершить в срок до конца сентября 2025 г.

Проверяющие выразили уверенность, что после завершения ремонта комплекс станет ещё более привлекательным для жителей и гостей деревни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.