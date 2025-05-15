Булгаков занял первое место по популярности среди русских классиков

Аналитики сети «Читай-город» и сервиса «Литрес» заявили, что фильм «Пророк» не помог произведениям Александра Пушкина обогнать по популярности книги Михаила Булгакова, держащиеся в топе продаж уже несколько месяцев, сообщает Сноб .

Стоит отметить, что к такому выводы специалисты пришли благодаря проведенному исследованию. Оно было организовано в преддверии дня рождения писателя Булгакова 15 мая.

По данным сервиса, в первом квартале 2025 года удалось продать около 30 тысяч книг Булгакова — по 250 штук ежедневно. Отмечается, что писатель обосновался на втором месте по популярность отечественных книг в регионе, на первом месте оказался — Достоевский, на третьем — Пушкин.

Согласно итогам первых трех месяцев исследования, среди произведений Булгакова лидером стал роман «Мастер и Маргарита На втором месте — рассказ „Морфий“, а на третьем — повесть „Собачье сердце“, замыбтабт победную пятерку „Белая гвардия“ и „Иван Васильевич“.

Одной из самых востребованных книг-мемуаров является издание его второй жены — Любови Белозерской-Булгаковой «Булгаков. Мои воспоминания». Там девушка раскрыла малоизвестные потребности жизни писателя.