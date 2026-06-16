Буланова назвала себя «скуфом» и заявила о желании записать фит с рэперами

Популярная российская эстрадная певица Татьяна Буланова сделала неожиданное заявление в кулуарах музыкального фестиваля Stereoleto в Санкт-Петербурге. В беседе с журналистом kp.ru артистка иронично причислила себя к субкультуре «скуфов», рассуждая о феномене своей востребованности среди зумеров.

Исполнительница призналась, что неослабевающий интерес со стороны юной аудитории остается для нее приятным, но удивительным фактом. Буланова пошутила, что на фоне современной молодежи уже ощущает себя «скуфом».

Секрет своего триумфа на сцене звезда видит в искренности исполнения и запоминающихся мелодиях. При этом знаменитость подчеркнула, что внутренне по-прежнему ощущает себя на 25 лет.

Буланова добавила, что с начала 2000-х годов является преданной поклонницей клубной музыки.

Артистка также заявила о готовности к смелым творческим экспериментам и смене привычного амплуа. Она открыта к предложениям от современных исполнителей и с большим удовольствием записала бы совместный фит с известными диджеями или рэперами. Главное — выпустить современный ритмичный трек.

Параллельно с планами на молодежные коллаборации звезда продолжает студийную работу над сольным материалом. Буланова рассказала, что уже записала новую композицию авторства известного композитора Константина Костомарова, ранее сотрудничавшего с Григорием Лепсом и Нино Рокс. Звезда осталась в полном восторге от получившегося результата.

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