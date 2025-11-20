Будущий зять правителя Дубая выступит в России с рэп-концертом

сегодня в 16:17

Рэпер из США Френч Монтана даст концерт в Москве за 40,4 млн рублей

Будущий зять правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида ибн Саида Аль Мактума, рэп-исполнитель Френч Монтана (Карим Харбуш) из США, выступит с концертом в РФ следующей весной. Для музыканта закроют часть отеля Four Seasons Hotel Moscow рядом с Кремлем, сообщает Mash .

Монтана выступит в Москве 23 апреля 2026 года. За это он получит 500 тыс. долларов (около 40,4 млн рублей). Стоимость отдыха Монтаны в гостинице составит примерно 16,8 млн рублей.

В гримерке у Харбуша будут экзотические фрукты, 15 литров свежевыжатых соков, сушеная говядина, плазма с консолью PS5, игрой FIFA 26 и иные продукты. Музыканта будет обслуживать лучший кальянщик российской столицы.

Охранять Монтану планируют топовые секьюрити Москвы. Передвигаться по городу он будет на элитных джипах и микроавтобусах V-класса.

