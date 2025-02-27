Будет чем заняться: критик оценил назначения Мединского главой Союза писателей
Писатель, критик и член Союза писателей Санкт-Петербурга Вадим Левенталь заявил, что назначение Владимира Мединского на пост председателя — первого секретаря союза было предсказуемо и никого не удивило, сообщает газета «Петербургский дневник».
«Разговоры об этом ходили минимум месяц, поэтому людей, близких к индустрии, победа Владимира Мединского точно не удивила. О том, как он справится с новыми обязанностями, судить пока рано. Сегодня в литературе много проблем, которые нужно решить», — сказал Левенталь.
По его словам, Мединскому точно будет чем заняться на новом посту: например, важной проблем критик считает существование около 15 литературных и писательских организаций, помимо официальной. Их обязательно нужно объединять.
Однако первое, чем стоит заняться новому председателю — это устранение монополизации отрасли. Сегодня она составляет около 98%, подчеркнул писатель.