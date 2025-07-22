Брюс Уиллис утратил способность ходить и говорить из-за прогрессирующей болезни

Состояние знаменитого американского актера Брюса Уиллиса значительно ухудшилось из-за прогрессирующей деменции. Болезнь лишила его возможности самостоятельно передвигаться и общаться, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание The Express Tribune.

Звезда Голливуда утратил способность говорить, читать и понимать обращенную к нему речь. Тем не менее его близкий друг Гленн Гордон Карон отметил, что при встрече Уиллис все еще был способен узнать его в первые минуты и при этом остается «все еще Брюсом».

Уиллису поставлен диагноз фронтотемпоральной деменции, оказывающей разрушительное воздействие на области мозга, контролирующие речь, поведение и формирование личности.

Первые признаки болезни проявились в 2022 году, когда Уиллис объявил о завершении своей карьеры.

В настоящее время заботу об актере взяла на себя его супруга Эмма Хемминг, которая также воспитывает их двоих дочерей. В уходе за Брюсом помогают бывшая жена Деми Мур и его старшие дочери.