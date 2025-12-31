Британское издание высоко оценило советскую «Иронию судьбы»

Фото - © кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

сегодня в 20:20

Британская газета The Guardian порекомендовала своим читателям советскую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) как один из лучших фильмов для просмотра в новогоднюю ночь.

Кратко пересказывая сюжет о московском враче Жене, по ошибке попавшем в Ленинград, издание отмечает, что любовная линия «совершает множество безумных поворотов».

При этом главные герои «раздувают славянскую меланхолию, часто доставая гитару и исполняя одну из потрясающих песен Микаэля Таривердиева».

Фильм традиционно показывают в России накануне Нового года, и его популярность давно вышла за пределы страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.