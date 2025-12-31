Британское издание высоко оценило советскую «Иронию судьбы»
Guardian: «Ирония судьбы» - в списке лучших новогодних фильмов
Фото - © кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Британская газета The Guardian порекомендовала своим читателям советскую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) как один из лучших фильмов для просмотра в новогоднюю ночь.
Кратко пересказывая сюжет о московском враче Жене, по ошибке попавшем в Ленинград, издание отмечает, что любовная линия «совершает множество безумных поворотов».
При этом главные герои «раздувают славянскую меланхолию, часто доставая гитару и исполняя одну из потрясающих песен Микаэля Таривердиева».
Фильм традиционно показывают в России накануне Нового года, и его популярность давно вышла за пределы страны.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.