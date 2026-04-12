Британский актер Джон Нолан умер в 87 лет

Британский актер Джон Нолан умер в возрасте 87 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Herald.

Актер скончался 11 апреля. При этом подробности его смерти не приводятся.

С конца 1960-х годов Нолан снялся в десятках фильмов. Самую большую известность ему принесли роли в картинах «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк».

Джон Нолан приходился дядей известному британскому режиссеру Кристоферу Нолану и сценаристу Джонатану Нолану.

