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Британская писательница Джуан Роулинг напишет еще 6 книг

Культура

Фото - © Unsplash.com

Британская писательница Джоан Роулинг начала писать свой новый роман​, сообщает РЕН ТВ.

Писательница объявила о желании написать еще шесть книг.

В настоящее время она пишет восьмой роман о частном детективе Корморане Страйке.

Также планируется написать еще две книги о частном детективе. Будут еще три книги, о которых автор не разглашает подробности.

По словам писательницы, идеи о новых произведениях чаще всего приходят к ней неожиданно. Замысел она записывает в блокнот.