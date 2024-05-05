Британская писательница Джуан Роулинг напишет еще 6 книг
Фото - © Unsplash.com
Британская писательница Джоан Роулинг начала писать свой новый роман, сообщает РЕН ТВ.
Писательница объявила о желании написать еще шесть книг.
В настоящее время она пишет восьмой роман о частном детективе Корморане Страйке.
Также планируется написать еще две книги о частном детективе. Будут еще три книги, о которых автор не разглашает подробности.
По словам писательницы, идеи о новых произведениях чаще всего приходят к ней неожиданно. Замысел она записывает в блокнот.