сегодня в 10:38

Британская актриса Полин Коллинз скончалась в возрасте 85 лет в доме престарелых

В возрасте 85 лет ушла из жизни британская актриса Полин Коллинз, сообщает RT со ссылкой на The Guardian.

Об этом сообщила ее семья.

Коллинз скончалась в кругу близких в доме престарелых, расположенном в северной части Лондона.

В течение нескольких лет она страдала болезнью Паркинсона.

Актриса получила широкую известность благодаря главной роли в комедийной мелодраме «Ширли Валентайн».

