Британская актриса Полин Коллинз скончалась в возрасте 85 лет в доме престарелых
Фото - © Eva Rinaldi. Pauline Collins/Wikipedia.org
В возрасте 85 лет ушла из жизни британская актриса Полин Коллинз, сообщает RT со ссылкой на The Guardian.
Об этом сообщила ее семья.
Коллинз скончалась в кругу близких в доме престарелых, расположенном в северной части Лондона.
В течение нескольких лет она страдала болезнью Паркинсона.
Актриса получила широкую известность благодаря главной роли в комедийной мелодраме «Ширли Валентайн».
