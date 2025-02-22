Брак, сын, развод и уход из кино: как живет звезда «Таежного романа» Будина

22 февраля актриса, звезда сериала «Граница. Таежный роман» Ольга Будина отмечает 50-летие. Сейчас ее больше вдохновляет исполнение романсов, проведение театральных фестивалей и благотворительность, сообщает «СтарХит» .

Своим первым фильмом она называла ленту Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья». Актриса снималась во время учебы и из-за этого пропустила все прослушивания в театры. Но позднее она появлялась в эпизодах в кино и сериалах. А потом получила известность благодаря роли врача медсанчасти гарнизона в сериале «Граница. Таежный роман».

В 28 лет она вышла замуж на бизнесмена Александра Наумова после четырех месяцев знакомства. Но брак был недолгий, и актриса ушла от мужа с маленьким сыном на руках.

Долгое время артистка на всем экономила и жила очень скромно. Но потом вернулась в кино, снималась в рекламе и смогла заработать на содержание ребенка и однокомнатную квартиру.

Со временем Будина разочаровалась в кино и направила все свои силы благотворительный фонд, помогающий сиротам и детским домам, и организовала фестиваль семейных любительских театров.

А с 2022 года она стала более активной в соцсетях и вернулась на экраны после восьмилетнего перерыва. Артистка снялась в продолжении сериала «Земский доктор».