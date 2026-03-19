Бородай назвал слова Пугачевой о Дудаеве идеологической диверсией

Депутат Госдумы, бывший глава ДНР Александр Бородай заявил, что высказывания Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве являются проявлением идеологической войны против России, сообщает RT .

Бывший глава ДНР, депутат Госдумы и председатель союза добровольцев Донбасса Александр Бородай прокомментировал заявление Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве.

«К этим людям надо относиться как к врагам России», — отметил депутат Госдумы.

По словам Бородая, уехавшие из страны иноагенты ведут идеологическую войну против России. Он считает, что их цель — поражение страны в конфликте с Украиной.

Политик добавил, что сторонники подобных взглядов остаются и внутри России.

«К сожалению, уехала только малая часть этих персонажей, остальные просто удачно замаскировались. Эта пятая колонна существует и среди чиновников. Они страстно хотят нашего поражения, чтобы все вернулось, было как при Ельцине», — резюмировал Бородай.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.