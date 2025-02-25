2 марта ожидается церемония награждения «Оскар», что также вызывает интерес у многих российских зрителей из-за номинации Юрия Борисова. В настоящее время он соперничает с известными личностями, такими как Киран Калкин, который уже обошел Борисова на «Золотом Глобусе» в категории «Лучший актер второго плана». Стало известно, как российская аудитория оценивает шансы Борисова на победу, сообщает Общественное Телевидение России .

Церемония пройдет в Лос-Анджелесе и станет 97-й по счету. Конан О’Брайен выбран в качестве ведущего. Это стало неожиданностью для многих, так как в Интернете ходили слухи, что событие будет вести Хью Джекман и Райан Рейнольдс. В этом году в программе не будет музыкальных выступлений номинантов на Лучшую оригинальную песню, что огорчило поклонников Элтона Джона и Селены Гомес.

Борисов — первый российский актер, получивший эту номинацию, и ему предстоит конкурировать с такими заметными именами, как Эдвард Нортон, Джереми Стронг. В конце концов, он не получил награду от Гильдии актеров экрана, что, по мнению опытных аналитиков, значительно снижает его шансы на «Оскар». Кажется вполне вероятным, что статуэтка будет вручена Кирану Калкину.

Тем не менее люди вокруг Борисова отметили его способность испытывать радость даже в печальные времена, подразумевая, что у него все еще есть возможность для успеха. А фильм «Анора», в котором он снялся, также претендует на лучший фильм. Это создает огромный потенциал для получения награды.

«Как ни странно, возможно, именно „Анора“ и получит („Оскар“ — ред.). Хотя это удивительно, конечно, даже говорить об этом. Все потому, что у нее есть высокие шансы», — заявил кинокритик, продюсер Сергей Сычев.

За 40 лет премия лишь десять раз не совпадала с мнением академиков. Есть вероятность, что «Анора» получит «Оскар», но также серьезными претендентами являются «Конклав» и «Бруталист».