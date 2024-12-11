Большой семейный фестиваль «Вера, традиции, единство» пройдет в Королеве в это воскресенье, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Приглашаем всех жителей и гостей Королева на городской фестиваль „Вера, традиции, единство“, который состоится 15 декабря в молодежном центре „Космос“. В преддверии Дня святого Николая организаторы готовят насыщенную программу, наполненную добрыми русскими традициями и народными ремеслами», — говорится в сообщении.

В этот день всех ждет множество увлекательных активностей на свежем воздухе, новогодняя фотозона для запечатления ярких моментов и творческие мастер-классы, которые позволят каждому проявить свои таланты. Также любители музыки смогут насладиться выступлениями исполнителей народных песен.

Фестиваль начнется в 12:00. Место проведения: молодежный центр «Космос», мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 18.

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