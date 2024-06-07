Большой показ российских дизайнеров провели на Патриарших прудах в столице

На Патриарших прудах на фестивале «Лето в Москве. Мода и красота» провели большой показ отечественных дизайнеров, в котором 100 моделей показали одежду свыше 30 дизайнеров, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В показе поучаствовали известные дизайнеры и новички в мире моды. Показ смотрели 20 тыс. зрителей, среди которых были и знаменитости Анна Хилькевич, Егор Крид, Влад Бумага.

Подиум для моделей организовали вокруг прудов. Многие зрители видели творения дизайнеров очень близко. Одним из главных цветов модного показа стал розовый, представленный в нарядах в самых разных оттенках.

Общая тема показа — «Сады». На повлияла на выбор основных цветов. Так, зрители увидели много платьев нежных оттенков, напоминавших цвет яблоневых лепестков. А одна из моделей прошла по подиуму в сопровождении детей.

Мужчинам в этом сезоне предложили носить костюмы и оверсайз-рубашки с рукавами до локтей, а еще спортивные костюмы с налетом преппи-стил.

Новое веяние лета — треугольные вырезы. Их использовали как на платьях, так на рубашках.