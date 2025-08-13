Больше 240 экспонатов: в Кемерово приехал музей-заповедник «Бородинское поле»

Военная форма, снаряды, живопись и другие исторические вещи с Бородинского поля были привезены в Кемерово. Общее количество экспонатов превысило 240 позиций.

Самое завораживающее то, что эти вещи носили настоящие солдаты 19 века. Мундиры являлись произведением искусства, так как в них было много деталей и цветов. Так, например, на гусарском мундире целых 120 пуговиц, они не несут практической функции, но украшают военную форму.

Также на выставке представлены летняя форма русского солдата, зимний костюм французского солдата и настоящий кавалерийский штандарт, вышитый из шелка позолоченными нитками. В зависимости от полка и рода войска на штандартах были соответствующие буквы и цифры. Буква «А» являлась монограммой императора Александра I. Стоит отметить, что те же обозначения были и на попонах для лошадей.

Еще для выставки в Кемерово были привезены экспонаты 20 века: были представлены личные вещи кузбасских солдат и офицеров 32-й стрелковой дивизии с поля боя 1941 года. Эти солдаты героически защищали территорию и не дали пройти фашистам. Показаны письма, документы, столовые приборы и другие принадлежности. Художники тех времен описывали битву с немцами в стихотворной форме, а места — в карикатурной.